2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – SV Darmstadt 98, 2:1 (1:0)

Tobias Mohr brachte den Gastgeber in der 39. Spielminute in Führung. Ein Tor auf Seiten von Heidenheim machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Luca Pfeiffer bediente Phillip Tietz und dieser traf zum Ausgleich (51.). Wenig später behauptete sich Heidenheim gegen die Hintermannschaft des SV Darmstadt 98. Neuer Spielstand: 2:1 (83.). Am Schluss gewann der 1. FC Heidenheim 1846 gegen Darmstadt.