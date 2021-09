2. Liga: Karlsruher SC – FC St. Pauli, 1:3 (0:2)

Marius Gersbeck brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Guido Burgstaller seine Chance und schoss das 2:0 (44.) für St. Pauli. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Daniel-Kofi Kyereh war nach Vorlage von Burgstaller dafür verantwortlich, dass der FC St. Pauli zum dritten Mal im Match jubelte (57.). Wenige Minuten später verkürzte das Heimteam auf 1:3 (78.). Schlussendlich reklamierte der FC St. Pauli einen Sieg in der Fremde für sich und wies Karlsruhe in die Schranken.

St. Pauli holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der FC St. Pauli macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Die Offensive von St. Pauli in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der KSC war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 16-mal schlugen die Angreifer des FC St. Pauli in dieser Spielzeit zu. Die Saison von St. Pauli verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.