FC Bayern beste Mannschaft in Europa für Pires, PSG muss lernen

Frankreich-Legende Robert Pires hat das so seine Zweifel und empfiehlt PSG, sich am deutschen Rekordmeister FC Bayern zu orientieren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Pires: PSG muss sich am FC Bayern orientieren

„Paris muss ab sofort als Mannschaft funktionieren, sonst wird es nix mit der Champions League, und da denke ich sofort an ein Team, das es wie kein anderes in Europa seit etlichen Jahren verkörpert: Bayern München!“, sagte Pires dem kicker und erklärte die Stärke des FCB aus seiner Sicht.

Er finde es „wunderbar und beeindruckend“, wie bei Bayern immer die Rede vom Klub sei. Bei PSG dagegen werde „nie über den Verein gesprochen, sondern stets über einzelne Spieler wie Kylian Mbappé, Lionel Messi oder Neymar. Das ist es, was mich immer wieder stört. In dieser Hinsicht sollten sich die Pariser am FC Bayern orientieren, wenn sie international ihre Ziele erreichen möchten.“

PSG wie die Galaktischen von Real Madrid?

„Sehe derzeit keine bessere Mannschaft als FC Bayern in Europa“

Lewandowski sei aktuell der beste Stürmer der Welt: „Wenn man sich seine Leistungen in den vergangenen zwei bis drei Jahren ansieht, hätte er in diesem Jahr den Ballon d‘Or verdient. Er trifft quasi in jedem Spiel, er ist sehr elegant am Ball, er hat seine Spielweise zuletzt noch einmal perfektioniert, indem er auch seine Mitspieler in Szene setzt.“