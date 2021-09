José Mourinho tobt nach Derby zwischen Lazio und AS Rom

Der Trainer der AS Rom ist nach der Derbypleite gegen Lazio auf 180 - und lässt die obligatorische Pressekonferenz platzen.

In der Serie A bleibt der SSC Neapel das Maß der Dinge.

Der Tabellenführer gewann am Sonntagabend gegen Cagliari Calcio mit 2:0 (1:0). Der Ex-Wolfsburger Victor Osimhen mit seinem vierten Saisontreffer (11.) und Lorenzo Insigne per Foulelfmeter (57.) trafen gegen die Sarden.

Im intensiv geführten Stadtderby hatte sich Lazio Rom zuvor gegen die AS Rom mit 3:2 (2:1) durchgesetzt und war in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Stadtrivalen herangerückt.