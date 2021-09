Darts: Gabriel Clemens und Florian Hempel starten bei EM - Clemens auch bei World Grand Prix

Im Oktober steigt in Salzburg die Darts-Europameisterschaft und gleich zwei Deutsche sind dabei. Auch beim World Grand Prix ist Schwarz-Rot-Gold vertreten.

Von 14. bis 17. Oktober steigt dabei die European Darts Championship, die inoffizielle Darts-Europameisterschaft in Salzburg und zwei Deutsche sind mit dabei ( LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream ).

Clemens, der auf Position 21 gesetzt ist, muss in der ersten Runde gegen den Australier Damon Heta antreten. EM-Debütant Hempel hat mit Superstar Peter Wright direkt ein Hammer-Los vor der Brust. Max Hopp und Martin Schindler konnten sich für das Event nicht qualifizieren.

Clemens beim World Grand Prix

Bereits zuvor steigt vom 3. bis zum 9. Oktober in Leicester der World Grand Prix. Dabei ist mit Clemens nur ein deutscher Spieler vertreten.

Vor allem WM-Champion Price befindet sich bereits in exzellenter Form. So hat er Iceman am vergangenen Wochenende die Gibraltar Darts Trophy, das letzte Turnier der European Tour, gewonnen – und das mit einem beeindruckenden Weg ins Finale.