Wampe von Giesing: Olaf Bodden attackiert 1860-Star Sascha Mölders für sein Gewicht

Mit 36 Jahren zeigt Sascha Mölders noch immer seine Torgefahr im Profifußball. Mit 22 Treffern wurde er in der vergangenen Saison Torschützenkönig der 3. Liga. Immerhin zwei Saisontore hat er für 1860 München in bislang zehn Saisonspielen in dieser Spielzeit erzielt.