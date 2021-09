WWE Extreme Rules 2021: Seil-Schocker rettet Roman Reigns

Finn Balor wurde am Ende von WWE Extreme Rules 2021 düpiert © WWE Network

Im Hauptkampf des Großevents Extreme Rules 2021 traf der „Head of the Table“ auf den Demon, das unheimliche und mit scheinbar übersinnlichen Fähigkeiten ausgestattete zweite Ich von Ex-Titelträger Finn Balor. Der Demon war mit einer spektakulären Schlussoffensive dicht dran, Reigns zu entthronen - ehe eine vermeintliche Ringpanne ihn stoppte.

Seil-Kollaps bringt Roman Reigns Sieg über Brock Lesnar

Schon vor der Endsequenz brauchte Reigns die Hilfe seiner Neffen Jimmy und Jey Uso, um einen drohenden Titelverlust zu vereiteln - weil das Match unter den titelgebenden „Extreme Rules“ ausgetragen wurde (also keinen) gab es keine Disqualifikation.

Der geschockte und verletzt wirkende Balor kassierte einen Spear von Reigns und die Niederlage, der Titelverteidiger schien selbst nicht zu wissen, was los war - feierte aber mit den Usos und Manager Paul Heyman.

Die angebliche Ringpanne wurde als Unfall verkauft, alles deutete jedoch auf eine Inszenierung von WWE hin, um Reigns einen glücklichen Sieg zu verschaffen, ohne Balors Charakter zu sehr zu schaden - es bleibt noch abzuwarten, ob bei der TV-Show Friday Night SmackDown am kommenden Freitag eine Story-Erklärung für die Geschehnisse folgt.

Sasha Banks feiert Comeback

Wegen Banks‘ Eingriff wurde Lynch disqualifiziert, behielt jedoch gemäß WWE-Regelwerk ihren Titel. Banks ging auch auf Lynch los und drohte am Ende sowohl Belair als auch ihr, sie werde sie am Freitag bei SmackDown sehen.

Lynch war beim SummerSlam als Ersatz für Banks aus der Babypause zurückgekehrt, hatte die bis dahin regierende Belair mit einem schnellen Sieg düpiert, der einen „Heel Turn“ Lynchs zur Schurkin eingeleitet hatte - so wie ihn kurz zuvor auch Banks hingelegt hatte.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Bobby Lashley fordert Big E bei WWE RAW

Schon am heutigen Montag gibt es einen weiteren Titel-Kracher: Die Montagsshow Monday Night RAW wird von einem WWE-Titelmatch zwischen Big E und dem vor zwei Wochen entthronten Bobby Lashley eröffnet - der offensichtlich einen Sieg im Quoten-Fernduell gegen das zuletzt mehr und mehr erstarkte AEW Dynamite sicherstellen soll.

Big E und Lashley begegneten sich bei Extreme Rules in einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match zu Beginn der Show: Zusammen mit seinen New-Day-Partnern Kofi Kingston und Xavier Woods besiegte Big E Lashley, AJ Styles und 2,20-Meter-Mann Omos.

Bemerkenswert: Big E pinnte am Ende Lashley, nachdem der sich übereifrig selbst eingewechselt hatte und letztlich Big Es Finisher, das Big Ending kassierte. Der zuvor jahrelang gepflegte Nimbus Lashleys als quasi unbesiegbare Kraft war schon vergangene Woche bei RAW durch den eingesteckten Pinfall im Dreikampf mit Gaststar Reigns weiter geschmälert worden.

Es käme überraschend, wenn Lashley sich unter den Umständen den Titel von Big E zurückholen würde - und es stellt sich die Frage, ob die Lashley-Big-E-Fehde stattdessen vor dem am Freitag beginnenden WWE Draft mit der Kader-Neuordnung zwischen RAW und SmackDown final abgewickelt werden soll.

Die weiteren Highlights:

- Vor ihrem Eingriff im Main Event hielten die Usos auch die Tag-Team-Titel von SmackDown in der „Bloodline“: Sie besiegten die Street Profits mit ihrer Splash-Kombo von den Seilen.

- Charlotte Flair verteidigte ihren RAW-Damentitel mit der Natural Selection gegen Alexa Bliss und zerriss danach Bliss‘ Puppe Lilly, die in der WWE-Drehbuchwelt für die übernatürlichen Aktionen Bliss‘ in den vergangenen Monaten verantwortlich gemacht worden war. Bliss blickte traurig-wütend auf den von Ric Flairs Tochter angerichteten Schaden.

- Auch US-Champion Damian Priest behielt seinen Titel, er besiegte in einem Dreikampf Ex-Titelträger Sheamus und Legende Jeff Hardy, die über das ganze Match von lautem Jubel begleitet wurde. Priest rollte Sheamus mit einem Schoolboy-Einroller, nachdem der Hardy den Brogue Kick verpasst hatte.

Die Ergebnisse von WWE Extreme Rules 2021:

The New Day besiegen AJ Styles, Bobby Lashley & Omos

SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen The Street Profits