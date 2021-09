Bundesliga: Deniz Aytekin reagiert auf Watzke-Aussage im Doppelpass

Das Borussen-Duell auf dem Platz endete am Samstagabend mit 1:0 für Mönchengladbach gegen den BVB. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die anschließende „Nachspielzeit“ aber dauerte den gesamten Sonntag an. Der Grund: Die Gelb-Rote Karte gegen Dortmunds Mo Dahoud wegen einer abfälligen Handbewegung in Richtung des Schiedsrichters Deniz Aytekin. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Watzke stichelt gegen Aytekin

Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 legte dann BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntagvormittag noch nach. Der 62-Jährige verspottete Aytekin wegen dessen Gestik auf dem Feld und verglich ihn mit einem „Kapellmeister, der durch seine Gestik und Mimik zusätzlich für Hektik gesorgt hat“ .

Natürlich seien nach so einer Entscheidung viele Emotionen im Spiel, so der Unparteiische weiter. Aber: „Ich schätze und respektiere ihn sehr und habe ein gutes Verhältnis zu den BVB-Verantwortlichen.“

Es sieht also so aus, als ob am Sonntagabend dann auch die „Nachspielzeit“ eine Ende hätte.