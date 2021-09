Borussia Dortmund & FC Bayern: Watzke erinnert an 2019

Watzke hält sich zurück zu Salihamidzic

Was Ansagen in Richtung Dauer-Rivale Bayern betrifft, so hielt sich der 62-Jährige für seine Verhältnisse indes eher zurück.

Fast schon Schmusekurs anstatt Angriffslust. Versöhnliches anstelle Attacke vom BVB-Boss, nachdem Salihamidzic in der vergangenen Länderspielpause Reus kritisiert hatte , weil der mit einer Knieverletzung vom DFB-Team abgereist war, zwei Tage später beim 4:3-Sieg der Dortmunder gegen Bayer Leverkusen jedoch wieder von Beginn an spielte.

Erinnerungen an verspielte BVB-Meisterschaft 2019

Eine Analyse, die Stefan Effenberg jedoch zu kurz griff . Der BVB habe in Gladbach „auch nicht viel kreiert bis auf zwei Chancen, das ist schon dünn. Als Spitzenmannschaft musst du da halt auch mal einen Punkt mitnehmen, das gilt genauso für die Partie in Freiburg (1:2, Anm. d. Red.) .“

Effenberg vermisst Abgezocktheit bei Dortmund

Für den SPORT1-Experten und früheren FCB-Profi sind die Borussen noch längst nicht so weit wie die Münchner - auch aus diesem Grund: „Bayern spielt in Barcelona, in Leipzig, gegen Bochum - und macht sie alle weg, obwohl das keine einfachen Spiele waren. Jetzt hast du Fürth und machst es genauso. Nicht mit Glanz und Spektakel, aber sie kriegen es hin, auch in Unterzahl.“