PSG: Jordyn Huitema, Freundin von Alphonso Davies, zeigt ihre zerkratzten Beine

Mit fünf Treffern und fünf Torvorlagen trug Huitema, die in Tokio mit Kanada Olympiasiegerin wurde, zum Triumph bei.

Vor der Saison waren Gerüchte aufgekommen, dass Huitema zum FC Bayern wechseln könnte - was dann aber nicht geschah.

„Meine Beine sind nicht okay“

In der laufenden Saison läuft es für die 21 Jahre alte Kanadierin noch nicht nach Wunsch. Beim 4:0-Heimsieg im Derby gegen Paris FC wurde sie wieder einmal nur eingewechselt.

„3 points and no my legs aren‘t okay“ (“Drei Punkte und nein, meine Beine sind nicht okay“) kommentierte sie das Foto.