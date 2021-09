Tennis: Alexander Zverev gewinnt mit Team Europe den Laver Cup

Zverev und Co. führten schon früh haushoch

Bei dem Show-Wettkampf in Boston zwischen Europa und dem Rest der Welt hatten Zverev und Co. bereits nach den Partien am Samstag 11:1 in Führung gelegen. Am Sonntag verwandelte die europäische Auswahl gleich ihren ersten von vier Matchbällen zum vierten Sieg bei der vierten Auflage des Einladungsturniers.