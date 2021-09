NFL: Jamal Agnew von Jacksonville Jaguars sorgt für irren Touchdown

Was war das für ein Touchdown! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Im Duell zwischen den Arizona Cardinals und Jacksonville Jaguars ist es zu einer kuriosen Szene gekommen: Zwei Sekunden vor dem Ende des zweiten Viertels versuchte Arizona in Person von Matt Prater beim Stand von 7:7 noch über ein Field Goal zu punkten.

Agnew stellt NFL-Rekord ein

Der 26-Jährige konnte bei seinem Lauf nicht gestoppt werden. Agnew trug das Spielgerät für unglaubliche 109 Yards zurück bis in die Endzone der Cardinals und erhöhte zur Halbzeit auf 13:7. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Agnew schaffte bereits in Woche zwei einen 102-Yard-Kickoff-Return und ist nun der neunte Spieler in der NFL-Geschichte mit mehreren 100-Yard-Returns in einer Saison.