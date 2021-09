La Liga: Toni Kroos von Real Madrid vor Comeback

Der Mittelfeldspieler, der nach der EM seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hatte, könnte schon in der Champions League am Dienstag gegen Sheriff Tiraspol wieder für die Königlichen zum Einsatz kommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von LaLiga)

„Ich fühle mich vorbereitet und denke, dass ich im Kader stehen werde“, sagte Kroos bei Spox und Goal.com . „Ich werde am Montag mit Carlo Ancelotti sprechen und dann werden wir analysieren, was das Beste ist, ob ich Spielzeit bekomme und wenn ja, wie viel.“

Kroos: „Hatte schon im März Beschwerden“

„Ich hatte schon im März Beschwerden und wusste, dass da etwas an meinem Schambein ist“, sagte der Weltmeister von 2014 und erklärte, warum er eine konservative Behandlung einer Operation vorzog.

Kroos: „Wollte nur keine Schmerzen haben“

Denn: „Es ist eine Verletzung, die man nur schwer loswird, wenn man nichts tut. Wir haben in den vergangenen Wochen viel im Fitnessstudio gearbeitet, eine Menge Behandlungen durchgeführt.“

Kroos weiter: „Es war nicht einfach, denn nach drei oder vier Wochen hatte ich zwei gute Tage und dachte, ich hätte mich von der Verletzung erholt, und dann kamen plötzlich zwei Tage, die genauso schlimm waren wie vor sechs Monaten. Für den Kopf war es nicht einfach. Der Unterschied zu anderen Verletzungen, die ich hatte, ist, dass ich mehr Geduld hatte, weil ich in diesen fünf oder sechs Monaten viel gelitten habe. Ich wollte nur eines: keine Schmerzen haben.“

Kroos vor Comeback in der Champions League

Nun also hat die lange Verletzungspause bald ein Ende. „Ich bin froh, endlich wieder an den Punkt gelangt zu sein, an dem wir über Spielpraxis sprechen können“, sagte Kroos.