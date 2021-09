Fußball total am Montag: Alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga sowie 3. Liga im Free-TV auf SPORT1

Fußball total - an jedem Montag auf SPORT1 !

Am Montagabend gibt es seit dieser Saison von 19.30 Uhr an fünf Stunden geballte Fußballberichterstattung - mit den Spieltags-Highlights von der Bundesliga über die 2. Bundesliga bis hin zur 3. Liga, dem neuen Comedy-Format „sportwetten.de So schaut‘s aus - Die Bundesliga-Show“ mit Thorsten Bär und dem „Doppelpass 2. Bundesliga“.