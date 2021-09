Jadon Sancho muss bei Manchester United Kritik einstecken - Watzke leidet mit

So kompliziert ist Sanchos Situation bei United

Jadon Sancho hat bei Manchester United noch nicht das abrufen können, was sich die Verantwortlichen bei seiner Verpflichtung von ihm erhofft haben.

„Ich verstehe, dass Sancho noch lernt, er ist noch jung. Aber das hier ist kein FIFA-Spiel, es geht nicht nur um Dribblings und darum, zwei, drei, vier Spieler auszutanzen oder um kleine Tricks und so weiter“, meinte Ince bei The United Stand , dem größten Fan-Kanal von Manchester United (SERVICE: Alle News zur Premier League)

Paul Ince kritisiert Jadon Sancho

Fünf Einsätze und 200 Spielminuten stehen für Jadon Sancho in der aktuellen Premier-League-Saison zu Buche, er kommt auf keine einzige Torbeteiligung. Zu wenig, wenn man bedenkt, dass der junge Engländer im Sommer für rund 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war.

Dabei agiert der 21-Jährige für Ince mehr verspielt als effizient. „Ja, es ist schön, wenn sie funktionieren, aber bei Spielern wie Sancho und Lingard denke ich immer nur, all diese Tricks - spielt einfach vernünftigen Fußball! Ehrlich gesagt, das macht mich wütend!“, schimpfte Ince.

Sancho saß bei der ersten Niederlage in der Liga für United im Spiel gegen Aston Villa (0:1) am Samstag 90 Minuten nur auf der Bank. ( Ergebnisse der Premier League )

Hans-Joachim Watzke leidet mit Jadon Sancho

„Ich verfolge natürlich, was er macht. Mir tut das auch in der Seele weh, dass er so wenig berücksichtigt wird“, sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.