Rad-WM: Alaphilippe erneut Weltmeister im Straßenrennen - Degenkolb stürzt

Mehr als eine Million Fans feuerten Van Aert an © Imago

Zum Abschluss der Straßen-WM in der belgischen Region Flandern muss sich Lokalmatador Wout van Aert einem Franzosen geschlagen geben.

Titelverteidiger Julian Alaphilippe hat die Träume einer ganzen Radsportnation platzen lassen und seinen Titel in einem atemberaubenden WM-Straßenrennen erfolgreich verteidigt.

Der 29-jährige Franzose siegte beim Heimspiel von Topfavorit Wout van Aert in der belgischen Region Flandern nach 268,3 knallharten Kilometern auf dem Klassikerkurs von Antwerpen nach Löwen. Van Aert, Hoffnung von geschätzt über einer Million fanatischer belgischer Radsport-Fans am Streckenrand, wurde Elfter.

Alaphilippe mit Spitze gegen belgische Fans

Silber in einem hochklassigen und von vielen Stürzen begleiteten Rennen ging an den Niederländer Dylan van Baarle, Bronze holte sich Michael Valgren aus Dänemark. Medaillenhoffnung Nils Politt, der sich bereits nach drei Kilometern einen Platten Hinterreifen einhandelte, wurde 16.

Edelhelfer Degenkolb stürzt schwer

Der zweimalige Paris-Nizza-Champion Maximilian Schachmann, der 165 km vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt worden war, verlor kurz darauf den Anschluss an das Feld und gab das Rennen auf. Ebenso Politts Edelhelfer John Degenkolb nach einem schweren Sturz 115 km vor dem Ziel.

Bislang letzter deutscher Titelträger im Straßenrennen bleibt damit Rudi Altig, der 1966 triumphierte. Die bis heute letzte deutsche Einzel-WM-Medaille im Straßenrennen der Profis gewann Sprinter Andre Greipel, der vor zehn Jahren in Kopenhagen Bronze holte.

Die deutschen Starter hatten beim letzten Rennen von Tony Martin am vergangenen Mittwoch Gold in der Mixed-Staffel gewonnen. Bronze sicherten sich im WM-Verlauf Antonia Niedermaier (Bad Aibling) im Zeitfahren der Juniorinnen und Linda Riedmann (Karbach) im Straßenrennen in der gleichen Altersklasse.