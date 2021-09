Bundesliga: VfL Bochum - VfB Stuttgart 0:0, Mavropanos wird zurückgepfiffen

„Wir haben ein umkämpftes Spiel gesehen. Man hat gesehen, dass beide Teams in der Tabelle nicht gut dastehen“, analysierte Bochums Sebastian Polter bei DAZN : „Wenn man unsere Chancen sieht, dann könnten wir der glückliche Gewinner sein. Wir haben in einer Situation aber auch Glück, dass ihm vor dem Tor der Ball an die Hand springt.“

Hummels und Goretzka auf der Tribüne

Nach der höchsten Bundesliga-Niederlage in der Vereinsgeschichte hatte Bochums Trainer Thomas Reis auf vier Positionen umgestellt - vor allem in der Defensive. Sein VfB-Kollege Pellegrino Matarazzo konnte Abwehrspieler Waldemar Anton nach abgesessener Rotsperre wieder einsetzen, tauschte gegenüber dem 1:3 gegen Bayer Leverkusen insgesamt drei Spieler aus und stellte auf Viererkette um. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Die Gegenspieler aufzufressen im Strafraum“, forderte Matarazzo vor dem Anpfiff bei DAZN von seinen Spielern in der Defensive, nachdem er schon unter der Woche nach zwölf Gegentoren in den ersten fünf Partien die „absolute Konsequenz im Verteidigen“ angemahnt hatte. Ein Spiel ohne Gegentor tat dabei wohl gut. „Wir nehmen vom Spiel positiv mit, dass die Null steht. Alle wollten das Tor sauber halten. Wir wollten hier aber drei Punkte holen. In der ersten Hälfte sind wir jedoch nicht klargekommen. In der zweiten lief es dann viel besser, da wir es einfacher gemacht haben“, analysierte Matarazzo nach Abpfiff.