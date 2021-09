DEL: München festigt Tabellenführung - Köln gewinnt nach Overtime

Nick Schilkey (7, Iserlohn Roosters) Patrick Hager (52, EHC Red Bull München) , Iserlohn Roosters vs. Red Bull München, Penny-DEL, 22.09.2021, Iserlohn Roosters vs. Red Bull München, Penny-DEL, 22.09.2021, Foto: Jonas Brockmann Eibner Pressefoto Iserlohn *** Nick Schilkey 7, Iserlohn Roosters Patrick Hager 52, EHC Red Bull Munich , Iserlohn Roosters vs Red Bull Munich, Penny DEL, 22 09 2021, Iserlohn Roosters vs Red Bull Munich, Penny DEL, 22 09 2021, Photo Jonas Brockmann Eibner Pressefoto Iserlohn Copyright: xJonasxBrockmann xEibner-Pressefox EP_JBN © Imago