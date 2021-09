Anzeige

La Liga: Iñaki Williams von Athletic Bilbao stellt Dauerbrenner-Rekord ein Williams sagenhafter La-Liga-Rekord

Iñaki Williams ist der Dauerbrenner der spanischen Liga © Imago

Iñaki Williams ist seit Jahren bei Athletic Bilbao gesetzt. Nun hat der Stürmer eine bemerkenswerte Bestmarke eingestellt.

Iñaki Williams und Athletic Bilbao - das passt in etwa so gut zusammen, wie Philipp Lahm zum FC Bayern oder Marco Reus zu Borussia Dortmund. Doch während letzterer in den vergangenen Jahren verletzungsbedingt immer wieder pausieren musste, steht Williams bei den Basken dauerhaft voll im Saft. (DATEN: Die Tabelle von LaLiga)

Und zwar so sehr, dass er am Wochenende einen La-Liga-Rekord einstellte: Ganze 202 (!) Spiele in Serie stand der ehemalige spanische Nationalspieler für seinen Arbeitgeber auf dem Platz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von LaLiga)

Genauer gesagt, seit dem 34. Spieltag der Saison 2015/2016, als er im Spiel gegen Atlético Madrid in der 60. Minute eingewechselt wurde - wohl nicht ahnend, was für eine Serie er damit starten würde. (SERVICE: Alle News zur LaLiga)

Damit stellte der 27-Jährige einen Rekord ein, der einst von Jon Andoni Larranaga zwischen den Jahren 1986 und 1992 für Real Sociedad aufgestellt wurde und nun fast 30 Jahre lang hielt.

Sollte der Fußballgott dem Spanier wohlgesonnen sein, wird der Stürmer von Athletic Bilbao am kommenden Freitag in der Partie gegen den Tabellenvorletzten Deportivo Alavés zum alleinigen Rekordhalter.

Stammspieler ohne Nationalmannschaft

Der Dauerbrenner steht mit seiner Bilanz derzeit allein auf weiter Flur und ist auf internationaler Ebene eine der wenigen Feldspieler mit einer derartigen Serie.

Die Rekordhalter der anderen Top-Ligen stehen alle samt im Tor - Franco Tancredi (258) ist Rekordhalter in der Serie A, Brad Friedel (310) in der Premier League und kein geringerer als FC Bayern-Legende Sepp Meier hält den Rekord in der Bundesliga mit sage und schreibe 442 Einsätzen am Stück für die Münchner.

Doch trotz seiner Konstanz und soliden Leistungsdaten (immerhin 101 Scorerpunkte in 303 Einsätzen für Athletic), spielt Stürmer Williams in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr. Sein Debüt und den bisher einzigen Einsatz für die Spanier feierte er beim 3:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina - vor über fünf Jahren.

