Formel 1: Mick Schumacher überholt Nikita Mazepin in Sotschi - und fällt danach aus

Der Haas-Pilot musste in Sotschi aus technischen Gründen sein Auto in der 34. von 53 Runden abstellen.

„Was genau kaputtgegangen war, weiß ich noch nicht. Es scheint was Motor-internes zu sein. Wir haben versucht, es auf der Strecke zu lösen, was sich aber nicht aufgeklärt hat. Wir mussten daher in die Box und das Auto abstellen“, sagte Schumacher bei Sky.