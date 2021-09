Pleite für Anthony Joshua gegen Alexander Usyk hat großes Ausmaß

Am Ende seiner entlarvenden Entmachtung wollte Anthony Joshua nur noch den schmachvollen Knockout verhindern. Der einstige Dominator im Schwergewichtsboxen hing wie ein Häufchen Elend in den Seilen, die Arme baumelten schlaff herunter, der Kopf wich nur mühsam den Schlägen seines Bezwingers Alexander Usyk aus.

Der Brite unterlag bei seiner Titelverteidigung am Samstagabend im Tottenham Hotspur Stadium vor 66.000 geschockten Zuschauern ebenso überraschend wie verdient seinem Herausforderer nach Punkten.

Joshua verliert WBA-, WBO- und IBF-Titel

Während sich der überwältigte Ukrainer noch im Ring die WM-Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF überzog, flüchtete der entthronte Champion in die Kabine.

Joshuas Traum von der Vereinigung aller großen Schwergewichtsgürtel ist auf brutale Weise geplatzt, die Pläne für den lukrativen Mega-Fight gegen WBC-Champion Tyson Fury vorerst begraben. „Bleibt positiv, auch wenn die Welt vor dir zusammenbricht!“, twitterte Joshua in der Nacht wohl mehr an sich selbst adressiert als an seine Millionen Fans.