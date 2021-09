NFL: Equanimeous St. Brown bei Green Bay Packers wieder außen vor

Equanimeous St. Brown rückt bei den Green Bay Packers eine Woche nach dem historischen Duell gegen seinen Bruder Amon-Ra zurück in die zweite Reihe. Wie geht es für „EQ“ weiter?

Erst am vergangenen Wochenende tauchte Equanimeous St. Brown wieder auf der großen NFL-Bühne auf.

„Er war beim Kickkoff, ich war im Kickoff-Return“, erzählte Amon-Ra St. Brown im Gespräch mit der dpa von dem Moment, in dem sich ihre Wege auf dem Feld kreuzten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

St. Brown ohne Zukunft bei Packers?

„Ich weiß nicht, wie es in den kommenden Wochen aussehen wird“, sagte der 24-Jährige dem SID . Footballer St. Brown ist praktisch NFL-Profi auf Abruf, er steht im Practice Squad der Green Bay Packers und muss hoffen, dass er befördert wird.

St. Brown bereits ein mal bei Packers entlassen

Gegen die Lions passierte dies wenige Stunden vor dem Anpfiff - die Regel ist dies jedoch bei den Ersatzleuten nicht. Maximal zweimal ist eine Beförderung möglich, wird er danach nicht dauerhaft in das 53er-Aufgebot berufen, droht ein Klubwechsel.

St. Brown: „Ich muss bereit sein“

Dabei zieht St. Brown nun auch neuen Antrieb aus dem Duell gegen Bruder Amon-Ra. Das Spiel sei „cool“ gewesen, und „sehr speziell, denn so etwas hat es zuvor noch nie gegeben, obwohl wir im Football so eng verknüpft sind“, so St. Brown.