Formel 2: Beckmann wird Zehnter in Sotschi, Zendeli ohne Punkte Beckmann fährt in die Punkte

David Beckmann hat sich einen Punkt erkämpft © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

SID

David Beckmann fährt beim Formel-2-Rennen in die Punkte, Lirim Zendeli erlebt dagegen ein enttäuschendes Wochenende.

Formel-2-Pilot David Beckmann (Campos) hat sich in Sotschi immerhin einen Punkt erkämpft.

Im Hauptrennen am Sonntag profitierte der Hagener vom Ausfall von Ralph Boschung (Schweiz) und landete auf Platz zehn. Lirim Zendeli (MP Motorsport) erlebte ein enttäuschendes Wochenende in Russland: Schon im Sprintrennen blieb der Bochumer wie Beckmann ohne Punkte, am Sonntag landete er nur auf Platz 16. Ein weiteres für Samstag geplantes Rennen war wegen schlechten Wetters abgesagt worden.

Formel 2: Piastri auf dem Weg zum Titel

Der australische Gesamtführende Oscar Piastri (Prema) machte mit seinem dritten Saisonsieg einen weiteren wichtigen Schritt zum Titel. Der 20-Jährige setzte sich am Sonntag souverän durch und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich aus, nachdem sein ärgster Rivale Zhou Guanyu (UNI-Virtuosi) nur Sechster wurde. Den Sieg am Samstag sicherte sich der Brite Dan Ticktum (Carlin).

Nach sechs von acht Saisonstationen liegt Piastri in der Fahrerwertung mit 178 Punkten vor dem chinesischen Renault-Nachwuchsfahrer Guanyu (142), dem für die kommende Saison gute Chancen auf das zweite Cockpit beim Formel-1-Team Alfa Romeo eingeräumt werden.

Beckmann steht bei 32 Punkten, Zendeli hat 13 Zähler auf dem Konto. Weiter geht es in der Formel 2 Anfang Dezember in Saudi-Arabien, das Finale steigt dann in Abu Dhabi (10. bis 12. Dezember).