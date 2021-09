Bundesliga heute: VfL Bochum - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Ticker

9PLUS1: Alle Infos vor VfL Bochum vs. VfB Stuttgart

Der VfL Bochum empfängt am Sonntag den VfB Stuttgart. Der Aufsteiger will nach seiner höchsten Bundesliga-Niederlage eine Reaktion zeigen.

Nach der 0:7-Klatsche beim FC Bayern will der VfL Bochum im Duell mit dem VfB Stuttgart eine Reaktion zeigen.

„Sieben Gegentore sind natürlich nicht angenehm, das muss man erstmal verarbeiten. Das hat auch sicherlich zwei Tage gedauert, aber dann ging der Blick nach vorne. Am Sonntag wollen wir unbedingt wieder unser anderes Gesicht zeigen“, sagte VfL-Coach Thomas Reis. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bundesliga heute: Bochum - Stuttgart

Dabei sei die Ausrichtung klar: „Wir haben im letzten Spiel sehr viel Lehrgeld bezahlt. Weniger Ballverluste, unnötige Dribblings vermeiden - das waren die Vorgaben in dieser Woche.“ Das 0:7 in München war die höchste Bundesliga-Niederlage der Bochumer Klub-Historie.

Nach dem fulminanten 5:1-Sieg am 1. Spieltag gegen die SpVgg Greuther Fürth gelang den Stuttgartern in den folgenden vier Spielen nur ein Punkt. Bei einer Niederlage in Bochum würde der VfB auf den Relegationsplatz abrutschen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)