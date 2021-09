Formel 3: Schumacher beendet Saison als Elfter - Formel 1 als Ziel

Der 19-Jährige blieb zum Abschluss des Jahres für sein Trident-Team im russischen Sotschi ohne Punkte. Nachdem er am Freitag im ersten Rennen auf Platz 14 ins Ziel gekommen war, landete er am Sonntag auf Rang 15.

Zukunft von Schumacher unklar

Schumacher, Cousin von Formel-1-Fahrer Mick Schumacher, steigerte sich in seiner zweiten Formel-3-Saison deutlich. Mit einem Sieg und vielen Top-10-Ergebnissen bewies er aufsteigende Tendenz, in seiner Rookie-Saison 2020 hatte es Schumacher nicht einmal in die Punkteränge geschafft.