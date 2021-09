BBL: Andreas Obst über FC Bayern, Uli Hoeneß und ratiopharm Ulm

Im Kampf um den Titel in der easycredit BBL verstärken sich Bayerns Basketballer mit Andreas Obst. Bei SPORT1 spricht der Nationalspieler über seinen Wechsel und das Duell mit seinem Ex-Team.

Nach zwei Jahren ohne Meistertitel wollen die Basketballer des FC Bayern endlich wieder die Meisterschaft in der easycredit BBL für sich entscheiden.

Dafür wurden in München die Weichen gestellt und der Kader verbreitert. Zu den Neuzugängen gehört auch Nationalspieler Andreas Obst, der vom letztjährigen Halbfinalisten ratiopharm Ulm zu den Bayern kam und eine Schlüsselrolle im Backcourt einnehmen soll. (DATEN: Spielplan der BBL)

Andreas Obst: Bayern ist erstmal ein Name für sich. Da brauchen wir nicht groß drumherum zu reden. Das ist ein großes Privileg und eine große Ehre, da zu spielen. Ich habe einfach für mich gedacht, dass das jetzt eine ganz gute Situation ist. Auch weil ich mich bei Andrea (Trinchieri, Anm. d. Red.) sehr wohl fühle.

SPORT1: Jetzt treffen Sie zum Saisonauftakt am Sonntag ausgerechnet gleich auf ihren Ex-Klub. Was sagen Sie dazu?

Obst: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Jungs, wenn wir uns hoffentlich sehen. Ich gehöre dann halt nur zur anderen Seite. Das könnte auf jeden Fall sehr merkwürdig sein im ersten Moment. Ich bin dann mal gespannt, wie es ist, wenn wir in Ulm spielen. Aber jetzt kommen sie erst mal in den Audi Dome. Da ist es ein normales Ligaspiel für uns, das erste. Darauf liegt bei allen der Fokus.

Pizza Hawaii? Obst mit Versprechen an Baiesi

Obst: Noch nicht. Ich denke, das wird noch kommen. Vor dem Spiel werden sie schon noch was raushauen und sich melden.

SPORT1: Haben Sie seit Ihrer Unterschrift in München schon mal Pizza Hawaii gegessen? Sie sollen Sportdirektor Baiesi geschworen haben, nie wieder Ananas auf einer Pizza zu essen…

Obst: Ja, Pizza Hawaii gab es bei mir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass sie mich dabei erwischt hätten, wie ich eine Hawaii-Pizza gegessen habe. Es war halt einfach auch ein Running Gag, weil mein Nachname Obst ist. Und Obst auf Pizza ist halt nicht so gern gesehen bei Italienern.

So denkt Andreas Obst über Andrea Trinchieri

SPORT1: In München treffen Sie auch wieder auf Ihren früheren Trainer Andrea Trinchieri aus Bamberg. Wer hat sich seitdem mehr verändert: er oder Sie?

Obst: Das ist schwer zu sagen. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr verändert seitdem. Ich war damals 18, 19 Jahre alt und noch sehr grün hinter den Ohren. Ich hatte nicht wirklich Ahnung, was auf mich zukommt. Was es heißt, auf diesem hohen Niveau Basketball zu spielen. Andrea hat mir die Chancen gegeben, hat mich damals ins kalte Wasser geschmissen. Seitdem habe ich mich weiterentwickelt und viele weitere Erfahrungen gesammelt. Andrea hat über die Jahre sicherlich auch viel erlebt. Er ist aber schon immer sehr zielstrebig gewesen, das Basketballspiel weiterzuentwickeln und neue Sachen zu entdecken. Ich denke mal, wir beide sind, jeder für sich, weiter gereift.

SPORT1: Was haben Sie aus Ihrer damaligen Zeit mitgenommen?

In Spanien ist der Basketball schneller

SPORT1: Sie haben vor Ihrer Zeit in Ulm auch ein Jahr in Spanien gespielt. Wie wertvoll war diese Auslandserfahrung?

SPORT1: Was unterschiedet den Basketball in Spanien von dem in der BBL?