Formel 1: Mercedes-Pilot Valtteri Bottas strafversetzt - Motor-Tausch

Valtteri Bottas muss beim Großen Preis von Russland in der Startaufstellung zehn Plätze zurück. Der Motorenwechsel könnte ein taktischer Schachzug von Mercedes sein.

Wirbel um Valtteri Bottas kurz vor dem Großen Preis von Russland in Sotschi. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Bottas war im Qualifying nur auf Patz sieben gefahren, startet nun also von Rang 17 - und damit in unmittelbarer Nähe von Max Verstappen. Der Motorwechsel könnte also ein taktischer Schachzug von Mercedes sein, die Aufholjagd des Niederländers zu behindern.