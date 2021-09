BVB: Mahmoud Dahoud entschuldigt sich nach Platzverweis gegen Gladbach

In der 40. Minute des Bundesliga-Spiels seines BVB gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach winkte der schon verwarnte 25-Jährige nach einem Foul in Richtung Schiedsrichter Deniz Aytekin ab. Der hatte genug und stellte den Nationalspieler nur drei Minuten nach dem Führungstreffer der Fohlen mit Gelb-Rot vom Platz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dahoud: „Respektvoller Umgang wichtig“

Auch der Übeltäter meldete sich nach dem Spiel zu Wort. Dahoud entschuldigte sich via Instagram für seine Unbeherrschtheit. „Enttäuscht über den heutigen Ausgang des Spiels und vor allem über meinen Platzverweis. In Unterzahl war es schwer für uns, nochmal zurückzukommen. Sorry an das Team und die Fans! Mir ist ein respektvoller Umgang auf und neben dem Platz wichtig.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)