Golf, Ryder Cup: USA dominieren weiter - Europa muss auf Wunder hoffen

Am Samstag bauten die dominanten US-Stars beim Kontinentalwettkampf auf dem Whistling Straits Golf Course in Wisconsin ihre Führung auf 11:5 aus und sind nur noch 3,5 Punkte vom Triumph entfernt.

Für die Europäer stehen die Karten damit noch schlechter als 2012, als sie am Schlusstag in Medinah einen 6:10-Rückstand drehten. Kapitän Padraig Harrington betonte dennoch: „Es ist immer noch möglich. Sie müssen einfach da rausgehen und ihr eigenes Spiel gewinnen. Sie müssen sich darauf konzentrieren und nicht auf das große Ganze schauen.“ (BERICHT: Zauberschlag verblüfft die Golf-Welt)

Sergio Garcia neuer Ryder-Cup-Rekordhalter

Am Samstagvormittag hatten die Amerikaner bei den Foursomes drei der vier Spiele für sich entschieden. Die Fourball-Session am Nachmittag endete 2:2. Sergio Garcia holte am zweiten Tag an der Seite von Jon Rahm (beide Spanien) zwei Siege und avancierte mit insgesamt 25 Matchgewinnen zum Ryder-Cup-Rekordhalter.