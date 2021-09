Ligue 1: PSG siegt ohne Messi, Draxler trifft - Jerome Boateng angeschlagen raus

Auch ohne den verletzten Lionel Messi bleibt Paris Saint-Germain in der Erfolgsspur.

Das Starensemble setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen HSC Montpellier durch und feierte im achten Spiel in der Ligue 1 den achten Sieg.

Joker Draxler sticht bei PSG-Sieg sofort

Idrissa Gueye (14.) und der eingewechselte Julian Draxler (89.) erzielten die Tore für die Pariser, die am Dienstag in der Champions League auf den englischen Meister Manchester City treffen. Draxler markierte unmittelbar nach seiner Einwechslung mit seiner ersten Ballberührung sein zweites Saisontor. Superstar Messi fehlte weiterhin wegen einer schweren Knieprellung.

Boateng angeschlagen ausgewechselt

Der frühere Bayern-Star verletzte sich in der 63. Minute bei einem Luftduell im gegnerischen Strafraum. Nachdem der Abwehrspieler einige Minuten am linken Fuß behandelt wurde, konnte er die Partie zunächst fortsetzen. In der 72. Minute war dann doch Feierabend, Boateng ging bei seiner Auswechslung leicht humpelnd vom Feld.