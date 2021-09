BVB-Trainer Marco Rose nach Gladbach-Rückkehr über Pfiffe und Dahoud

Beeindruckende BVB-Serie endet

Frage: Eine Serie geht für den BVB zu Ende: In 56 Spielen am Stück hat Dortmund zuvor getroffen. Heute ausgerechnet gegen Gladbach nicht. Warum?

Marco Rose: Mit dem Abschlusstraining gestern ist relativ viel auf uns eingeprasselt. Unser Kapitän hat sich verletzt, zudem Erling. Wir haben noch viel probiert mit Erling, es ging aber nicht. Wir haben uns dann für eine Dreierkette entschieden und hatten auch anfangs die Kontrolle. Wir haben in der Folge aber viel zu wenig Druck aufs gegnerische Tor bekommen. Es lag aber nicht nur an den Jungs da vorne, oder an Mouki (Youssoufa Moukoko, Anm. d. Red.). Die Spielaktivität und die tiefen Läufe haben gefehlt. Davon hatten wir zu wenig. Wir wollten eigentlich nach der Pause reagieren, haben deshalb umgestellt. Das alles hatte sich aber mit der Gelb-Roten Karte in Luft aufgelöst.