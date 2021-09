Premier League: FC Liverpool patzt beim FC Brentford

Anzeige

Robin Klausmann

Der FC Liverpool spielt am 6. Spieltag der Premier League nur Unentschieden beim FC Brentford. Die Reds wackeln vor allem in der Defensive.

Der FC Liverpool hat sein Auswärtsspiel am 6. Spieltag der Premier League trotz zweimaliger Führung nicht gewinnen können. Die Reds spielten beim Aufsteiger FC Brentford 3:3 (1:1) und ließen damit Federn im Kampf um die Meisterschaft. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

In einer unterhaltsamen Partie mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten konnte der FC Liverpool seine Dominanz nicht nutzen und offenbarte vor allem in der Defensive Schwächen.

Das Team aus Brentford ging durch den Treffer von Ethan Pinnock in der 27. Minute in Führung, ehe Diogo Jota nur vier Minuten später den Ausgleich für die Gäste erzielte. In der Folge dominierten die Reds das Spiel, wurden in der Defensive aber immer wieder vor Probleme gestellt. (SERVICE: Alle News zur Premier League)

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der zweiten Hälfte, in der die beiden Teams ihre Torchancen effizienter nutzten. Die Führung von Mo Salah (54.) egalisierte Vitaly Janelt nur neun Minuten später, ehe Liverpools Curtis Jones den FC Liverpool durch einen sehenswerten Weitschuss wieder in Front brachte (67.).

Danach beruhigte sich die intensive Partie ein wenig, Brentford blieb jedoch weiter gefährlich. Und so sorgte Yoane Wissa für die Überraschung des Spieltages, als er die unsortierte Abwehr der Reds in der 82. Spielminute überwand und den Ball über den herausstürmenden Keeper Alisson zum 3:3 Entstand lupfte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Auch die anderen Samstagspartien der Premier League warteten zum Teil mit Überraschungen auf. Manchester City gelang ein knapper 1:0-Auswärtssieg an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea und das Team von Manchester United um Superstar Cristiano Ronaldo verlor sein Heimspiel gegen Aston Villa mit 0:1.