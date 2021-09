NBA: Ben Simmons verweigert Treffen mit Joel Embiid und anderen Spielern der 76ers

Mental soll sich Simmons bereits aus Phialdelphia verabschiedet haben. Auch 76ers-Coach Doc Rivers zeigte sich kürzlich im neuen MSNBC-Podcast It Was Said: Sports ratlos, was die Situation angeht. „Es gibt Zeiten, in denen ich denke, dass wir es (eine Rückkehr Simmons zum Team, Anm. d. Red.) schaffen. Und es gibt Zeiten, in denen ich denke, dass ich mit Leuten spreche, die immer noch glauben, dass Trump die Wahl gewonnen hat.“ (BERICHT: Rivers provoziert in Simmons-Saga)