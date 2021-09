Darts: Fallon Sherrock gewinnt Event 2 der PDC Women Series in Milton Keynes

Die besten Momente der "Queen of the Palace"

Nach souveränen Siegen gegen Maria O‘Brien (4:1), Natalie Gilbert (4:0), Rhian O‘Sullivan (4:1) und Roz Bulmer (4:0) stand die „Queen of the Palace“ im Viertelfinale. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Dort überrollte sie Joanne Lock mit 5:1, ehe es im Finale gegen Corrine Hammond ging. Aber auch die Freundin von Sherrock konnte ihr in diesem Duell nichts entgegensetzen. Am Ende stand es 5:2 für die in Milton Keynes geborene Engländerin, die damit ihren ersten Sieg in der Women Series feiern konnte.