Mario Götze kassiert mit PSV Eindhoven Niederlage bei Willem II Tilburg

Mario Götze muss mit der PSV Eindhoven in der Eredivisie den nächsten Dämpfer hinnehmen. Das Team von Roger Schmidt rutscht in der Tabelle ab.

Das Team von Trainer Roger Schmidt verlor mit Mario Götze in der Startelf bei Überraschungsteam Willem II Tilburg mit 1:2 (1:1). In der Tabelle rutschte die PSV auf Rang drei ab, Willem II zog dank des dritten Siegs in Serie nach Punkten vorerst mit Tabellenführer Ajax Amsterdam gleich.