Boxen: Anthony Joshua vs. Alexander Usyk Live im TV, Stream und Ticker

Anthony Joshua ist wieder Schwergewichts-Weltmeister der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO. Der Engländer besiegte im mit Spannung erwarteten Rematch Andy Ruiz Jr. nach einem überlegen geführten Kampf klar nach Punkten. SPORT1 zeigt die besten Bilder des "Clash on the Dunes" © Getty Images

Beim Einlauf wirkte "AJ" höchst fokussiert. Zu hart traf ihn die sensationelle K.o.-Niederlage vor 190 Tagen im New Yorker Madison Square Garden gegen den damaligen Ersatzherausforderer Ruiz Jr. Diese Schmach wollte er unbedingt ausmerzen © Getty Images

Joshuas Promotor Eddie Hearn hatte in die eigens für den Kampf im saudi-arabischen Dirijah errichtete Arena den größtmöglichen Ring stellen lassen, um die Vorteile seines Schützlings besser zur Wirkung kommen zu lassen © Getty Images

Zahlreiche Prominente aus der Boxwelt ließen sich den Kampf nicht entgehen. Der Mexikaner Canelo Alvarez, Gewinner von Weltmeistertiteln in vier verschiedenen Gewichtsklassen, drückte sicherlich dem Weltmeister aus den USA mit mexikanischen Wurzeln die Daumen © Getty Images

Ungewöhnlich für eine Sportveranstaltung in einem arabischen Land: auch Frauen mit Kopftüchern wohnten dem Spektakel bei © Getty Images

Der zehn Zentimeter größere Joshua versuchte von Beginn an, seine Reichweitenvorteile auszuspielen. Die ersten drei Runden gingen klar an Joshua © Getty Images

Ab der 4. Runde wurde Ruiz Jr. aggressiver und kam immer öfter in den Infight. Doch erst die 8. Runde konnte der schwerfällig wirkende Weltmeister für sich verbuchen © Getty Images

Für Ruiz war es die zweite Niederlage im 35. Fight. Was ihm von dem Kampf bleiben wird, sind an die zehn Millionen Dollar auf seinem Konto und die Gewissheit, einmal in seinem Leben Weltmeister gewesen zu sein © Getty Images