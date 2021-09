Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 1:0 - Wirtz sorgt für Rekord

In einem zuweilen hitzigen Spiel hatte Leverkusen vor 16.624 Zuschauern in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz als die Gäste, die jedoch zu besseren Chancen kamen. Dominik Kohr (11.) und Stefan Bell (12.) scheiterten in der Anfangsphase an Bayer-Keeper Lukas Hradecky und sorgten für einen unterhaltsamen Start in die Partie. Patrick Schicks Treffer in der 24. Minute wurde aufgrund einer Abseitsstellung bei der Entstehung zurecht zurückgenommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)