GFL: Dresden Monarchs ziehen in German Bowl ein - Schwäbisch Hall und Potsdam im zweiten Halbfinale

Im ersten Halbfinale gelang den Sachsen im heimischen Heinz-Steyer-Stadion ein mehr als überzeugender 37:0-Kantersieg. Als Lohn gab es das Ticket für das große SharkWater-GFL-Finale in Frankfurt. (German Bowl XLII am 9. Oktober LIVE auf SPORT1 )

Bittere Slapstick-Nummer der Hurricanes

Knapp vier Minuten vor dem Viertelende wurde es endgültig bitter für die Gäste. Antonio McCall konnte in der eigenen Endzone einen Pass abfangen. Aber anstatt abzuknien, versuchte er, den Ball nach vorne zu tragen. Am Ende wurde er noch in der eigenen Endzone gestoppt und verlor dabei den Ball. Den Fumble konnte er zwar zurückerobern, am Ende standen aber ein Safety und die nächsten zwei Punkte für Dresden.