Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:0 - Behrens trifft

In einem hitzigen Spiel zwischen Union Berlin und Arminia Bielefeld war der Endstand nur Nebensache

Union Berlin hat die Festung Alte Försterei erneut erfolgreich verteidigt. Die Eisernen gewannen am 6. Spieltag der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld denkbar knapp mit 1:0 (0:0) und blieben in der Liga zum 20. Mal in Folge zu Hause ungeschlagen.