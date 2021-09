Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1, Skhiri und Borré treffen

Die Remiskönige von Eintracht Frankfurt treten in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Hessen kamen gegen den formstarken 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und stellten mit dem fünften Unentschieden in Serie den Vereinsrekord ein. Trainer Oliver Glasner muss damit auch nach acht Pflichtspielen weiter auf seinen ersten Sieg bei der SGE warten.

Rafael Borre (45.+6) verhinderte mit seinem ersten Bundesligatreffer zumindest die erste Heimniederlage seit 476 Tagen. Ellyes Skhiri (14.) hatte die Kölner früh in Führung gebracht. Der Fast-Absteiger der Vorsaison präsentiert sich unter Steffen Baumgart weiterhin stabil. Seit vier Spielen sind die Rheinländer ungeschlagen, das gelang in der schwachen Vorsaison nie. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Es war intensiv, ging 90 Minuten hin und her mit wenig Spielfluss. Ende der ersten Halbzeit haben wir unseren Plan verlassen, deswegen ist Frankfurt aufgekommen“, analysierte FC-Kapitän Jonas Hector nach der Parti bei Sky. „Aber unser Start ist in Ordnung, auch wenn wir in der einen oder anderen Partie mehr Punkte hätten holen können.“