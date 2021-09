Formel 1, Qualifying Sotschi: Hamilton patzt, Norris auf Pole vor Sainz, Vettel Elfter, Schumacher stark

So sinnvoll ist Schumachers Vertragsverlängerung

Da sein WM-Rivale von hinten startet, bietet sich im Qualifying in Sotschi die Chance für Lewis Hamilton. Doch der Brite patzt. Drei überraschende Namen schieben sich nach vorne. Mick Schumacher glänzt.

Nachdem das 3. Training abgesagt worden war und auch das Qualifying zum Großen Preis von Russland wegen starker Regenfälle am Vormittag noch in Gefahr war, öffnete sich rechtzeitig zum geplanten Start um 14 Uhr ein Zeitfenster.

Hamilton in der Mauer

Nachdem der Brite das Qualifying bis dahin klar dominiert hatte, krachte er in Q3 bei der Einfahrt in die Box in die Mauer und beschädigte sich den Fronflügel.