Kanu-WM: Ricarda Funk sichert sich WM-Titel im Kajak

Unaufhaltsam bahnte sich Ricarda Funk ihren Weg durch das schäumende Wildwasser, dann entlud sich ihre Freude in einem Urschrei: Die Kajak-Olympiasiegerin setzte ihren Triumphzug nach dem Sieg in Tokio fort und krönte sich auch zur Weltmeisterin. Der goldene Abschluss einer herausragenden Saison sorgte bei der 29-Jährigen für Freudentränen.

Funk schnappt Apel den Sieg weg

Funk-Rivalin Fox scheitert im Halbfinale

„2016 war ich sehr traurig, weil ich es nicht ins Team geschafft habe. Dass ich jetzt so zurückgekommen bin, ist unglaublich“, sagte Funk, die am Sonntag zum WM-Abschluss im ab 2024 in Paris olympischen Extrem-Slalom an den Start gehen wird.