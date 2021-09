Anzeige

NFL: Tom Bradys Trainer Alex Guerrero kritisiert Bill Belichick Brady-Trainer kritisiert Belichick

Neue Saison, neuer Titel? Das sind Bradys Ziele mit den Bucs

SPORT1

Tom Brady hat bewiesen, dass der Abschied von den Patriots die richtige Entscheidung war. Das bestätigt auch sein persönlicher Trainer.

In etwas mehr als einer Woche kehrt Tom Brady an seine alte Wirkungsstätte zurück. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Dann heißt es New England Patriots vs. Tampa Bay Buccaneers. Mit der NFL-Meisterschaft hat Brady bereits in seinem ersten Jahr bei den Bucs bewiesen, dass er nicht nur der beste NFL-Quarterback aller Zeiten ist, sondern auch, dass der Abschied von den Patriots die richtige Entscheidung war.

Anzeige

So sieht es auch sein persönlicher Trainer und enger Freund Alex Guerrero. Bradys Fitness-Guru bestätigte, dass der 44-Jährige sich in New England nicht mehr erwünscht fühlte und man ihm nicht genug Gründe gab, um zu bleiben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

NFL: Belichick bei Brady-Coach in der Kritik

Außerdem sei Bradys Beziehung zu Coach Bill Belichick zum Ende hin schwieriger geworden: „Seine Emotionen oder Gefühle haben sich mit dem Alter nicht entwickelt. Ich glaube, mit der Zeit, als Tom Ende 30 oder Anfang 40 war, hat Bill immer noch versucht, ihn wie den 20-jährigen Jungen zu behandeln, den er geholt hatte. Und ich glaube, alle Spieler haben gemerkt, dass Tom anders ist“, so Guerrero.

Und weiter: „Er ist älter, also sollte er anders behandelt werden. Und allen Spielern wäre es egal gewesen, wenn er anders behandelt worden wäre. Ich glaube, das war so eine Sache mit Bill. Er hat sich nie weiterentwickelt. Man kann also jemanden, der über 40 ist, nicht behandeln, als wäre er 20. Das funktioniert nicht.“

In Tampa Bay haben nun Brady und Guerrero einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Im Gegensatz zu New England gibt es von den Bucs keine Beschränkungen, wie und wo der Superstar von seinem Privatcoach trainiert werden darf. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Ex-Mitspieler prophezeit: "Brady wird noch besser"

„Wir haben hier so viel Spaß. Wir haben eine tolle Zeit. Sie sind großartig hier. Die Besitzer sind großartig. Der Trainer ist großartig, das Management ist großartig“, schwärmte Guerrero.

Alles zur NFL auf SPORT1.de

Anzeige