Eintracht Frankfurt: Filip Kostic machte André Silva und Luka Jovic besser

So lief die Glasner-Rückkehr in Wolfsburg

Am 7. Februar 2020 startete eine Liebesbeziehung auf dem Feld, die Eintracht Frankfurt rund 15 Monate später beinahe in die Champions League geführt hätte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Silva fehlen Flanken von Kostic

Während Kostic noch in Frankfurt spielt, zog Silva für die festgeschriebene Ablöse von rund 25 Millionen Euro weiter zu RB Leipzig. Dort droht dem 25-Jährigen nach schwachen Auftritten am Wochenende gegen Hertha BSC ein Bankplatz. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ins wilde Umschaltspiel der Sachsen passt Silva nicht. Flanken segeln kaum in den Strafraum, zudem hat er in Sachen Tempo ein Defizit. Kam Silva bei der Eintracht in seinen beiden Spielzeiten zu durchschnittlich 3,39 Abschlüssen pro Partie, so sank dieser Wert in Leipzig auf 1,18 Schüsse pro Begegnung (Quelle: understat.com).