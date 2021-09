Anzeige

Bundesliga heute: RB Leipzig - Hertha BSC LIVE im TV, Stream & Ticker Leipzig fast schon zum Siegen verdammt

RB Leipzig muss gegen Hertha BSC unbedingt einen Erfolg landen - auch wegen Coach Jesse Marsch. Eintracht Frankfurt ist gegen den 1. FC Köln ebenfalls in Zugzwang.

RB befindet sich unter dem neuen Trainer Jesse Marsch noch immer in der Findungsphase, der Vizemeister krebst auf Tabellenplatz 12 herum. Bislang haben die Sachsen erst einen Saisonsieg gefeiert - und nun fällt gegen Hertha BSC auch noch Offensivspieler Dani Olmo aus.

Wie der immer mehr in die Kritik geratene Trainer Jesse Marsch am Freitag mitteilte, habe sich der 23 Jahre alte Spanier am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln (1:1) einen „kleinen Muskelfaserriss“ im Oberschenkel zugezogen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der Ausfall kommt zur Unzeit und in einer wichtigen Saisonphase. Nach dem Duell mit der Hertha BSC trifft Leipzig in zwei weiteren Heimspielen auf den Champions-League-Kontrahenten FC Brügge (Dienstag, 21.00 Uhr) und den VfL Bochum (2. Oktober/18.30 Uhr).

„Sicher ist diese Woche eine wichtige Woche“, sagte Marsch: „Dreimal zu Hause ist wichtig. Unser Fokus liegt zu 100 Prozent auf Hertha. Das Wichtigste ist, Ergebnisse zu holen. Es ist keine Panik in der Gruppe.“

RB Leipzig gegen Hertha unter Druck

Doch die Hertha ist im Aufwind, stabilisierte sich mit zuletzt zwei Siegen gegen die Aufsteiger Bochum und Fürth.

Trainer Pal Dardai stapelt dennoch tief vor dem Gastspiel der Berliner bei den Leipzigern: „Sie haben viele große Spieler, eine tolle Arena, ein Leistungszentrum. Alles, was sie über die Jahre da geschafft haben, verdient großen Respekt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Man fahre mit großem Respekt nach Leipzig, „aber wir haben schon mit zehn Mann dort gewonnen und eine Überraschung geschafft. Warum sollte es nicht dieses Mal so sein?“, sagte Dardai: „Eine große Klappe haben wir aber nicht. Wir haben eine disziplinierte, fleißige Mannschaft.“

Tristesse bei Eintracht Frankfurt - auch gegen Köln?

Eintracht Frankfurt wartet nach sieben Pflichtspielen unter Trainer Oliver Glasner immer noch auf den ersten Sieg. Gegen Fast-Absteiger Köln ist der Europa-League-Teilnehmer plötzlich in der Außenseiterrolle.

Mehr als doppelt so viele Tore, satte 27 Punkte mehr - Champions-League-Rennen statt blanker Existenzkampf: Frankfurt bewegte sich in der vergangenen Spielzeit in ganz anderen Sphären als die Kölner Köln.

Doch mittlerweile wirkt dieses Bild wie aus einer anderen Zeit, in der Fußball-Bundesliga herrscht eine neue Realität. Während die Rheinländer als positive Überraschung der Liga glänzen, befinden sich die Hessen in der Krise - in sieben Pflichtspielen unter dem neuen Trainer Oliver Glasner gab es keinen Sieg.

Die Sehnsucht nach der Wende ist groß, doch über das Wohl und Wehe in dieser Saison entscheide das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) nicht.

„Wir dürfen in dieser Phase nicht verkrampfen“, so Glasner. „Die Jungs haben so einen super Charakter. Man sieht, wie sie sich in jedem Spiel aufopfern.“ Es fehle beim Tabellen-15. derzeit schlicht das „Selbstvertrauen“, führte Glasner weiter aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie reagieren VfL Wolfsburg und van Bommel?

Beim VfL Wolfsburg will Trainer Mark van Bommel nach dem Heimremis zuletzt gegen Frankfurt wieder zurück auf die Siegerstraße.

Bei der TSG Hoffenheim wartet aber ein echter Härtetest.

Am Samstag kommt es außerdem zu drei weiteren Partien.





Weist Leverkusen auch Mainz in die Schranken?

Unter anderem auf dem Programm: Das Verfolgerduell des Tabellenvierten Bayer Leverkusens mit dem Fünften FSV Mainz 05. Die Rheinhessen haben in fünf Spielen erst zwei Gegentore hinnehmen müssen - entsprechend gewarnt ist die Werkself von Coach Gerardo Seoane.

Im fünfen Spiel des Nachmittags empfängt Union Berlin noch Arminia Bielefeld.

Im Topspiel am Abend stehen sich dann Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund gegenüber.

So können Sie die Bundesliga am Samstag ab 15.30 Uhr live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky