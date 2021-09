Formel 1: Qualifying in Sotschi mit Verstappen, Hamilton, Vettel LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Samstag steht die Qualifikation für den Großen Preis von Russland auf dem Programm. Allerdings könnte das Wetter zum Hauptdarsteller werden. Es regnet stark.

Wie angekündigt startete der Samstag mit starken Niederschlägen, die die Jagd nach der Pole Position zur Lotterie werden lassen könnten. (Das komplette Rennwochenende in Sotschi im SPORT1 -Liveticker)

Das erste Formel-2-Rennen wurde bereits auf unbestimmte Zeit verschoben, auch für den Formel-1-Zirkus hatte der Dauerregen bereits Auswirkungen. Das dritte freie Training am Samstagmorgen wurde ersatzlos gestrichen.

„Die Formel 1 hat Priorität“, sagte FIA-Rennleiter Michael Masi angesichts der widrigen Bedingungen am Samstagmorgen.

Der Regen solle laut dem Australier am Mittag und damit rechtzeitig für das für 14 Uhr angesetzte Qualifying der Motorsport-Königsklasse nachlassen.

Formel 1: Qualifying wegen Regen erst am Sonntag?

Dennoch stellte die F1 im offiziellen Statement am Mittag klar, es blieben „Zweifel, ob das Qualifying am Nachmittag durchgeführt werden kann“.

Sollte die Quali am Samstag nicht möglich sein, könnte sich noch am Sonntag vor dem Rennen stattfinden, wie Masi erklärte.

„Wir haben das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesehen“, meinte der Rennleiter: „Wir werden dann das Programm umstellen und Sonntagmorgen das Qualifying abhalten.“

Heißer WM-Fight zwischen Hamilton und Verstappen

Bereits viermal konnte sich der Engländer in sieben Austragungen zum Sieger küren. Max Verstappens bestes Ergebnis war ein zweiter Platz im vergangenen Jahr. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Aber auch Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas hat bewiesen, dass er mit dem Kurs zurechtkommt. Nach den beiden zweiten Plätzen in der Saison 2018 und 2019 fuhr er beim letzten Rennen ganz nach oben auf dem Treppchen.

Regenabsage? Bottas würde profitieren

Und auch in diesem Jahr scheint wieder mit ihm zu rechnen zu sein. Im Freien Training überzeugte der Finne mit der besten Zeit, weswegen er am entspanntesten in den Himmel schauen kann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)