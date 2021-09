Formel 2: Dauerregen in Sotschi - erstes Rennen verschoben

Prognosen für F1-Qualifying besser

„Die Formel 1 hat Priorität“, sagte FIA-Rennleiter Michael Masi angesichts der widrigen Bedingungen am Samstagmorgen. Der Regen solle laut Wetterprognosen am Mittag und damit rechtzeitig für das Qualifying der Motorsport-Königsklasse (14.00 Uhr MESZ/Sky) nachlassen, erklärte der Australier.

Die Rahmenveranstaltungen müssen in jedem Fall Platz machen. Das erste von drei angesetzten Formel-3-Rennen war bereits auf Freitagabend vorgezogen worden. Ob und wann am Samstag Läufe in den Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 stattfinden können, war zunächst offen. Sonnenuntergang in Sotschi ist um 18.15 Uhr Ortszeit.

In der Formel 2 waren Rennen am Samstag (9.30/15.45) und am Sonntag (10.20) vorgesehen. Geplant sind auch weitere Formel-3-Rennen am Samstag um 12.40 Uhr und am Sonntag um 8.55 Uhr (jeweils MESZ). Der Norweger Dennis Hauger steht seit Freitag als Formel-3-Meister fest.