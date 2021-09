Triathlon Super League in Malibu LIVE auf SPORT1

Showdown in Malibu: Der vierte und letzte Stopp der Super League Triathlon steht an diesem Wochenende an. Können die Spitzenreiter ihre Position verteidigen?

Die Serie ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte in den USA zu Gast. Der spektakuläre Austragungsort an der Pazifik-Küste ist der passende Rahmen für das Finale, in dem es für die Athletinnen und Athleten um Titel und Preisgelder geht: Geschwommen wird am atemberaubenden Zuma Beach, während die Rad- und Laufetappen auf dem berühmten Pacific Coast Highway stattfinden.