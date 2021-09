Roman Reigns wird bei WWE SmackDown von Finn Balor überwältigt

Der „Demon“ stellt Reigns vor Probleme

Unter den typischen Klängen des „Demons“ Finn Balor, ging das Licht wieder an. Anstatt auf der Eingangsrampe, stand Balor allerdings auf dem obersten Ringseil in der Ecke. Von dort aus sprang er auf die Bloodline, schnappte sich ein Kendo-Stock und schaltete damit die Usos aus. Einen Stuhlschlag von Reigns konterte er mit einem Swingblade und schlug daraufhin mehrmals mit dem Stuhl auf den Champion ein. Als Roman sich zurückziehen wollte, sprang der „Demon“ auf ihn und beschloss damit die letzte Sendung vor dem Extreme Rules PPV.

Montez Ford glänzt im Main Event

Die weiteren Highlights:

- Vor ihrem Titelmatch bei WWE Extreme Rules am Sonntag, verteidigte Becky Lynch in einem In-Ring Segment ihre Taten gegenüber Bianca Belair in der letzten Woche und beim Summer Slam. Als sich Bianca zu ihr gesellte, schaffte sie es Lynch zu provozieren. Bianca streckte ihr dann die Hand aus. Als Antwort erhielt sie eine Ohrfeige. Die Auseinandersetzung danach konnte erstmalig Belair für sich entscheiden. Mit ihrer Spezialattacke, dem Kiss of Death, streckte sie den SmackDown Women‘s Champion nieder.