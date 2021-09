Formel 1: Mick Schumacher und Nikita Mazepin haben sich wieder lieb

Beide wurden am Donnerstag in Sotschi als Fahrerpaarung für die kommende Saison bestätigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Schumacher und Mazepin weiter Kollegen bei Haas

Obwohl die beiden in diesem Jahr bereits mehrfach verbal und auf der Rennstrecke aneinandergeraten sind, glaubt Mick: „Das wird in vielerlei Hinsicht auch hochgekocht. Es ist Racing. Wichtig ist, dass wir weiter zusammenarbeiten und das Team gemeinsam voranbringen."

Hamilton vs. Verstappen: So sieht es Schumacher

Von Duellen an der Spitze ist Schumacher indes noch weit entfernt. Immerhin: An den Kurs in Sotschi hat er gute Erinnerungen. 2020 holte er in der Formel 2 einen Sieg und einen dritten Rang.